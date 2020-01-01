لبنان يتخذ إجراءات في مطار بيروت للوقاية من فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم اتخاذ إجراءات في مطار بيروت الدولي للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئاسة مطار بيروت الدولي قولها في تعميم إلى شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في المطار إنه و”حرصا على انتظام سير العمل ونظرا للإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة العامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا يطلب من شركات الطيران العاملة في المطار كافة والتي تنقل ركابا من الصين وتايلاند وغيرها إلى لبنان تعبئة الاستمارة الخاصة بكل الوافدين وتسليمها إلى قسم الحجر الصحي في المطار”.

وأدى انتشار فيروس كورونا الجديد إلى وفاة 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم فيما يتسارع انتشار حالات الإصابة بالفيروس الذي آثار الذعر داخل الصين وتسلل إلى خارج حدودها لتسجل دول أخرى حول العالم بما فيها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند عددا من الإصابات الجديدة في قت سارعت فيه بلدان كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تأمل من خلالها درء الفيروس عن أراضيها.