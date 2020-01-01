"ممارسات رياضية عنيفة" وراء إصابة الفنان خالد النبوي بجلطة قلبية!

جهينة نيوز:

قال عميد معهد القلب السابق المصري الدكتور جمال شعبان ان الفنان خالد النبوي أصيب بجلطة قلبية في شريان التاج الخلفي بسبب ممارسته تمارين رياضية عنيفة في قاعة الرياضة.

وأضاف شعبان خلال مداخلة تلفزية أن النبوي أجرى عملية جراحية لتركيب دعامة طبية معقبا: "نجحنا.. اننا ننقذه بسرعة لأنه فوق سن الخمسين".

وحذر عميد معهد القلب السابق من ممارسة الرياضة العنيفة أو العمل بجهد شاق لمن هم فوق الخمسين، قائلا: "ينبغي ممارسة الرياضة بعقلانية حسب عمر الشخص ولياقته البدنية والحد الأقصى لمعدلات القلب التي يتم قياسها بشكل دوري".

وفي وقت سابق نشرت زوجة الفنان المصري عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها.

RT