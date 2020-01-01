روسيا تؤكد معلومات اعتراض القوات الأمريكية لدورية روسية في سورية!

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت المعلومات التي تفيد باعتراض القوات الأمريكية على قافلة روسية في سورية منذ 14 شهرا عندما كانت منبج خاضعة "لثلاثة قوى"

وأعلنت الوزارة نقلا عن سبوتنيك أن هذه العملية مثال حي على كفاءة قنوات الاتصال العسكرية القائمة بين البلدين في سورية.

وأضافت أن التصعيد المصطنع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول عمل الدوريات في سورية لا يعمل على تعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن ذلك يعرقل عمل العسكريين.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الروسية " طورت اليوم في سورية، القوات المسلحة الروسية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات طبيعية ومهنية، نحن نعرف مكان الوحدات الأمريكية والجانب الأمريكي يعلم مكان عمل القوات الروسية. يتم بسرعة حل المسائل في مناطق النزاع عبر القنوات الحالية".