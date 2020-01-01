الأمن العراقي: الوضع الأمني مستقر في جميع المحافظات باستثناء ذي قار

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم السبت أن الوضع الأمني مستقر في جميع المحافظات في البلاد باستثناء محافظة ذي قار.

ووقعت صدامات اليوم بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة العراقية بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز، في الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني ومدخل ساحة التحرير في بغداد حيث يتظاهر آلاف العراقيين.

من جهتها نقلت "رويترز" عن شهود قولهم، إن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين.

وكانت روسيا اليوم أفادت بأن الصدامات في الساحات القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أدت إلى إصابة 7 أشخاص.

وقال إن "القوات الأمنية بدأت برفع الجدران الاسمنتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وعلى إثر ذلك حدثت صدامات بينها والمحتجين".