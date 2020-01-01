الكرملين ينفي أنباء تغيير المسار السياسي بشأن أوكرانيا

جهينة نيوز:

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا معتبرا أنه لم يتغير ويبقى ثابتا.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".

كما ذكر بيسكوف بأن الرئيس لم يوقع على أي مرسوم بشأن الاستقالة .

وفي وقت سابق صرح مدير مركز الظروف السياسية أليكسي تشيسناكوف أن سوركوف، ترك منصبه الحكومي بسبب تغيير المسار في الاتجاه الأوكراني.

وأقدم نظام الحكم في أوكرانيا على قطع العلاقات مع روسيا في عام 2014، بعد الانقلاب الذي وقع في كييف والذي وصل عن طريقه موالون للغرب إلى السلطة في أوكرانيا.

وفي تشرين الثاني 2018، توعد وزير خارجية أوكرانيا "بإعدام" 40 اتفاقية أخرى قريبا غير أن السلطات الأوكرانية لم تفسخ أي اتفاقية حتى الآن.