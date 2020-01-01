قطع عدة طرق في السويداء واللاذقية بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق في محافظتي السويداء واللاذقية غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وذكرت الإدارة أن كافة الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق قيصما وبهم وابو زريق تل اللوز طليلين الهويا الحريسة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق الشعاب خازمة ملح ام شامة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق صلخد وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي اللاذقية كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق صلنفة محطة البث الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق القرندح الغاب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703- و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.