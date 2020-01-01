الهند ترسل امرأة روبوتية قريبا إلى الفضاء تتحدث لغتين

جهينة نيوز:

ترسل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) روبوت امرأة إلى الفضاء في مهمة غير مأهولة شهر كانون الاول المقبل وتتحدث المرأة الروبوتية Vemommitra، التي لا يحتوي جسمها على أرجل، بلغتين وتتعرف على البشر وتجيب على أسئلة مثل البشر، والغرض من إرسالها إلى الفضاء هو إجراء تجارب قبل أن تطلق الهند أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر العلماء أVyommitra من حدث إعلامي يوم الأربعاء حيث استقبلت المتفرجين بـ "هاي، أنا Vyommitra، النموذج الأول لنصف البشر".

وقالت بلهجة هندية ثقيلة "يمكنني أن أكون رفيقك وأتحدث مع رواد الفضاء، واتعرف عليهم، وأجيب أيضًا على استفساراتهم".

كما تم تصميم الروبوت لتقليد نشاط الطاقم ويمكنه التعرف عليهم والرد على أسئلتهم.

وتخطط وكالة الفضاء الهندية لإرسال Vyommitra إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام عندما ستطلق رحلات غير مأهولة إلى الفضاء كجزء من مشروع Gaganyaan.

وعلى الرغم من أن الهند قد ذهبت إلى الفضاء، إلا أن المركبة المأهولة 2022 ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها البلاد مركبتها الخاصة، فقد كانت المهمة السابقة على متن مركبة روسية.

كما أن المهمة ستضم اثنين أو ثلاثة من رواد الفضاء في مهمة تستغرق سبعة أيام كحد أقصى، وستستخدم كبسولة ذاتية الحكم تبلغ مساحتها 8200 رطل لتدور حول الأرض على مسافة 250 ميلًا فوق الأرض مع طاقم داخلها.

وسيبدأ المشروع في تدريب رواد الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع أن تكلف الحكومة الهندية أقل من 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار)، كما أن أربعة رواد فضاء سيتم إرسالهم إلى روسيا في برنامج تدريبي لمدة 11 شهرًا.

وقد أطلقت الهند رقماً قياسياً بلغ 104 قمر صناعى في مهمة واحدة في عام 2017، وتميزت أيضا بسمعة طيبة لاستكشاف الفضاء والبعثات العلمية منخفضة التكلفة.

وكانت روسيا من قبل أرسلت "روبوت رائد فضاء" يساعد البشر فى المحطة الدولية خلال مهمته الأولى، وذلك في مانون الاول من العام الماضي.