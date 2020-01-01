بعد تطهير قرى وبلدات بريف إدلب.. الجيش يتقدم باتجاه معرة النعمان وسط انهيار في صفوف الإرهابيين

جهينة نيوز:

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدما جديداً باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

ونفذت وحدات الجيش نقلا عن سانا عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان أحد أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.

وانتهت العملية العسكرية على هذا المحور باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان.

وكان مصدر ميداني افاد لجهينة نيوز ليل أمس بأن وحدات من الجيش العربي السوري وبعد إشتباكات عنيفة مع الارهابيين حررت بلدتي معر شمارين والدير الغربي في ريف إدلب وأصبحت على مشارف وادي الضيف.

و أضاف المصدر بأن وحدات الجيش العربي السوري أصبحت على بعد ما يقارب من 3 كلم من مدينة معرة النعمان.

وتاتي عمليات الجيش العربي السوري بعد خرق الجماعات الارهابية للهدنة التي طلبها أردوغان من روسيا و شنت الجماعات الارهابية هجمات واسعة على مواقع الجيش العربي السوري الذي إستعاد زمام المبادرة و بدأت بالتقدم بإتجاه معرة النعمان.