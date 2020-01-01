محمد رمضان يتغزل في زوجته بأحدث صورة تجمعهما

جهينة نيوز:

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره أحدث صورة له مع زوجته، متغزلا فيها ووصفها بأنها "أكبر رزق في الحياة"، داعيا للجمهور أن يملأ كل بيوتهم سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر، ونشر رمضان الصورة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أكبر رزق في الحياة هو إنك تتجوز اللى بتحبها، والرزق الأكبر إنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".

فيما حرص عدد من الفنانين على الدعوات لهم، منهم الفنانة روجينا، التى علقت قائلة: "ربنا يسعدكم"، ليرد عليها رمضان: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض العمر كله"، كذلك أحمد زاهر، الذى علق قائلا: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض العمر كله"، أيضا الإعلامية سهير شلبى

وكان محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، أمس الاثنين، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، حيث قدم قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون.

وروج رمضان، لأغنيته الجديدة مؤخرا، حيث ظهر الأسطورة أثناء جلوسه داخل طائرة، خلال استماعه بمقطع من الأغنية وممسكا بيده سيجارا، وشارك متابعيه المقطع فيديو، وعلق قائلاً: "كازانوفا قريبا 2020.. قريبا".

وحقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016