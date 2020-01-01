20 قتيلا و1015 مصابا في زلزال تركيا وعمليات الإنقاذ مستمرة

جهينة نيوز:

أعلنت تركيا اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد أمس إلى 20 قتيلا في حين أصيب 992.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بحسب وكالة "الأناضول"، إنه تم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض.

​ولفت بيان إدارة الكوارث إلى أن عدد الوفيات وصل 20 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1015، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

وضرب مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سورية وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.