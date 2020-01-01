أستراليا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفي ماليزيا 3 إصابات

جهينة نيوز:

أعلن مسؤولو الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية، وسط تصاعد لتفشي المرض في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وصرحت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا للصحفيين بأن مواطن صيني في الخمسينيات من عمره وصل من الصين في 19 كانون الثاني على متن رحلة قادمة من مدينة كوانزو الصينية، بحسب "رويترز".

وقالت ميكاكوس: "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، المريض معزول ويخضع للعلاج وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

كما أعلنت ماليزيا اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسط تفشي المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقال وزير الصحة الماليزي، ذوالكفلي أحمد إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالمصاب البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت الصحة السنغافورية إصابته بالفيروس، بحسب "رويترز".

وكانت وزارة الصحة في سنغافورة أعلنت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إلى ثلاث حالات، كان من بينها مواطن صيني يبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أكدت، في قت سابق اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1287 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 41.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.