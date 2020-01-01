وحدات من الجيش العربي السوري تحرر بلدتي معرة شمارين و الدير الغربي

السبت, 25 كانون الثاني 2020 الساعة 00:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

وحدات من الجيش العربي السوري تحرر بلدتي معرة شمارين و الدير الغربي

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدة معرة شمارين و الدير الغربي على مشارف مدينة معرة النعمان.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات من الجيش العربي السوري و بعد إشتباكات عنيفة مع الارهابيين حررت بلدتي معرة شمارين و الدير الغربي في ريف إدلب و أصبحت على مشارف وادي الضيف.

و أضاف المصدر بأن وحدات الجيش العربي السوري أصبحت على بعد ما يقارب من 3 كلم من مدينة معرة النعمان.

و تـاتي عمليات الجيش العربي السوري بعد خرق الجماعات الارهابية للهدنة التي طلبها أردوغان من روسيا و شنت الجماعات الارهابية هجمات واسعة على مواقع الجيش العربي السوري الذي إستعاد زمام المبادرة و بدأت بالتقدم بإتجاه معرة النعمان.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا