وحدات من الجيش العربي السوري تحرر بلدتي معرة شمارين و الدير الغربي

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدة معرة شمارين و الدير الغربي على مشارف مدينة معرة النعمان.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات من الجيش العربي السوري و بعد إشتباكات عنيفة مع الارهابيين حررت بلدتي معرة شمارين و الدير الغربي في ريف إدلب و أصبحت على مشارف وادي الضيف.

و أضاف المصدر بأن وحدات الجيش العربي السوري أصبحت على بعد ما يقارب من 3 كلم من مدينة معرة النعمان.

و تـاتي عمليات الجيش العربي السوري بعد خرق الجماعات الارهابية للهدنة التي طلبها أردوغان من روسيا و شنت الجماعات الارهابية هجمات واسعة على مواقع الجيش العربي السوري الذي إستعاد زمام المبادرة و بدأت بالتقدم بإتجاه معرة النعمان.