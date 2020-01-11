أبراج السبت 25 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٥/ ١: لا يخاف المسؤولية، يتحمل أي شيء ليصل إلى غاياته، واثق من نفسه، متكبر ومتسلط، يشتهر بالنجاحات والتميزات وبترويض النفس، متكيف مع السلطة ودائماً عنده خطط طويلة الأمل والأجل، استقلالي، عاطفي ورومنسي، سوف يمر بفترة فيها ازعاج لكن تنتهي بالنصف الثاني من السنة، اجمالاً، الأوضاع المهنية سوف تكون جيدة على مدار السنة ٢٠٢٠، عام للتغييرات ومن الضرورة والصبر أنه يحاول أن يستغل هذه الفرص المتاحة له، للبعض تغيير مكان اقامة أو مكان عمل، أفضل عام مختلط ومنوع، فرصة للترقيات اذا وضعه يسمح

الحمل: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة وخاصة اليوم تركز على عملك وتعرف ان من يجتهد يحصد تعبه، انتبه كي لا تعم الفوضى عليك وتكثر اصابع الاشارة بالسلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، كن هادئ وحاول الالتفات للاشياء حاول ان يكون نهارك للاشياء الايجابية بشرط التنسيق

الثور: حافظ على اسرارك لا تقدم على اي تصرف دون تفكير وتجنب الافخاخ لانك تتميز بنجومية كبيرة وشعبية كبيرة فائقة وتجتاحك مشاعر فائقة هذه الايام ربما تقع بفخ الشراكة لذلك تنظر للاهداف البعيدة بتفاؤل وتبدو حاضر لشق طريق جديد وواعد، تأجيل، انسحب بهدوء تجنب السرعة و العشوائية و انتبه من غيرة الشريك عليك

الجوزاء: مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة تكون صعبة ومعقدة وتقوم من خلالها بعملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة، احتمال الا تحصل على جواب نهائي، ادرس قدراتك فيما يتعلق بالمال انتبه لصحتك

السرطان: نهار ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولا او اهتمام باولاد

الاسد: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد

العذراء: تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصة بحالة اتصالاتك وارتباطات تحمل لك خبر تزداد حظوظك قد تستقبل زوار او انت تسافر تكبر طموحاتك، اخبار رائعة، تستيقظ قدراتك تزداد الرغبة العاطفية احتمال يدخل بيتك عائد من سفر او احد افراد اسرتك يتحرك، يوم للحركة والتنقلات.

الميزان: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة تحتاج للتنازلات وانتبه من العزلة

العقرب: اليوم تزداد قوة خاصة على صعيد فكر نشاط حركه سفرة قصيرة لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحة، جيد للتحضيرات، تعامل مع جيران أو اخوة اليوم ابتعد عن المزعجين، نهارك جيد ويحمل لك مسؤولية جديدة تجعلك محط الانتباه والاهتمام، سلامتك جيدة، ترى الحب والتوأم، الحظوظ عندك باللقاءات والمقابلات

القوس: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، عمل استثنائي تحمد عليه او تفاوض او عقد جديد، الفلك يساعدك ليبصر مشروعك النور

الجدي: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او مكان اقامة، مسيطر على زمام الامور

الدلو يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، تتصاعد تصبيتك اليوم، انتبه لاغراضك ومفاتيحك، بين اليوم والامس بعض العرقلات

الحوت: شعبيتك بتصاعد تلعب صداقاتك دور مهم في حياتك، والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه جديد او صداقات من الماضي، أمنية تتحقق.