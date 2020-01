في سابقىة من نوعها .. امريكا تحجب دومين موقع وكالة "فارس"الايرانية

جهينة نيوز:

قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، في خبر على قناتها في "تيليغرام"، إنه تم حجب موقعها بالإنترنت، وذلك بأمر من وزارة المالية الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.

وذكرت الوكالة، أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".

في الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الإيرانية، أن موقعها مع نطاق (Domain name) -.ir أخذ يعمل بشكل طبيعي، في حين أن الموقع ذي نطاق .com لا يزال محظورا, و يذكر ان نطاق " https://www.farsnews.ir/" باللغة الفارسية و لم يتم تصحيح رابط القسم العربي, مع الاخذ بعين الاعتبار ان حجب (domain name) يعتبر إجراء غير مسبوق على الاطلاق, حيث جرت العادة ان يتم حجب الاستضافة او تقييد شراء البرامج, و يعتبر الاسم ملكية فكرية قيمته تصل الى آلاف الدولارات علماً بأن حجز الاسم لاول مرة لا يكلف اكثر من 10 دولارات.

و يذكر انه يوم الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أفراد وشركات، على خلفية الضغط على إيران.

وتتضمن قائمة العقوبات، الخاصة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، مواطنا صينيا وآخر إيرانيا، بالإضافة إلى شركات في قطاع النفط.