مسؤول في البنتاغون يعلق على تقارير حول إطلاق نار بين عسكريين روس و قوات الاحتلال الامريكي

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن قوات الاحتلال الامريكي الغير شرعية ستبقى في مواقعها في سوريا، مؤكدا حرصهم على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، علق هوفمان على تقارير عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، قائلا: "لقد قلنا بكل وضوح للدول والقوى الأخرى المتواجدة في المنطقة أين تتموضع قواتنا. نحن نستخدم قنوات منع النزاعات لمنع حدوث أي سوء تفاهم أو صدام عرضي".

وتابع: "لا أملك معلومات عن أي شيء تسمونه تبادلا لإطلاق النار.. كل ما يمكنني أن أقوله إننا نتواجد حيث كنا وإنهم يعلمون أين نتواجد".