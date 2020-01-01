توقيف هولندي في مطار القاهرة بحوزته كمية من المخدرات

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 23:07 | مجتمع, حوادث

توقيف هولندي في مطار القاهرة بحوزته كمية من المخدرات

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، عن إيقاف مسافر هولندي من أصول مصرية، بتهمة حيازة مخدرات بين أمتعته.

ووصل الراكب من أمستردام إلى القاهرة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، وتم توقيفه بعد تفتيش حقائبه وتم اكتشاف نحو 60 غراما من ثلاثة أنواع مختلفة من المخدرات ذات التأثير النفساني، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، إن المضبوطات تشمل الحشيش والميثامفيتامين ومادة "إم دي إم إيه" المعروفة باسم "إكستاسي"، إضافة إلى 60 قرصا من مسكنات الألم المحظورة.

وأضاف عبد الفتاح أن الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، احتُجز ويواجه تهما قانونية.


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