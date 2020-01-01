وحدات من الجيش العربي السوري تحرر بلدتي كريسيان ابو جريف

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدتي كريسيان و ابو جريف في ريف حلب الشرقي بعد إشتباكات مع جبهة النصرة الارهابية و التنظيمات المتحالفة معها.

وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري قامت بتأمين كامل لبلدتي (أبو جريف) و(كرسيان) بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات عسكرية ومصفحات تركية كانت بحوزة المجموعات المسلحة على محاور الاشتباك.

وسيطرت وحدات من الجيش السوري مساء اليوم على بلدة (الدير الشرقي) مقتربة من مدينة معرة النعمان حتى 4 كم، وهذه الأخيرة تقع في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب.

و في وقت سابق أعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدتي سمكة و خوين الشعر.

جهينةنيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدتي كريسيان و ابو جريف في ريف حلب الشرقي بعد إشتباكات مع جبهة النصرة الارهابية و التنظيمات المتحالفة معها.

وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري قامت بتأمين كامل لبلدتي (أبو جريف) و(كرسيان) بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات عسكرية ومصفحات تركية كانت بحوزة المجموعات المسلحة على محاور الاشتباك.

وسيطرت وحدات من الجيش السوري مساء اليوم على بلدة (الدير الشرقي) مقتربة من مدينة معرة النعمان حتى 4 كم، وهذه الأخيرة تقع في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب.

و في وقت سابق أعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدتي سمكة و خوين الشعر.