زلزال قوي يضرب شرقي تركيا و تصل ارتداداته إلى سورية

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 21:03 | مجتمع, حوادث

زلزال قوي يضرب شرقي تركيا و تصل ارتداداته إلى سورية

جهينة نيوز:

ضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا يحسب مركز الطوارئ التركية لرصد الزلازل ، تصل ارتداداته إلى عدد من الدول .

و وصلت ارتدادات الزلزال إلى سوريا و لبنان و فلسطين و العراق ، و وفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، أن زلزالاً تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا ، وشعر به السكان في سورية و العراق و لبنان و فلسطسن .

و ذكر المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق ، أنه تم رصد زلزال "هزة أرضية قوية" بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبل قليل ، بعمق 10 كم، بالقرب من الحدود السورية التركية ، وتحديدا قرب /غازي عنتاب/ شُعر بها في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.


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