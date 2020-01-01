ظريف رداً على تصريحات الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ” في إشارة إلى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة وحشية داخل قنصلية النظام السعودي في اسطنبول في تشرين الأول عام 2018.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر اليوم رداً على تصريحات أطلقها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن “الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تتسبب بإيجاد أزمات إنسانية لها ولا ترفض التفاوض” مشيراً إلى أنه مع هذه الأوصاف فإن طهران لا تحدد أي شرط مسبق للتفاوض.

وكان الجبير أطلق أمس خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا اتهاماً لإيران بالبدء بالتصعيد في المنطقة متجاهلاً عدوان نظامه على اليمن ودعمه الإرهاب في المنطقة ولا سيما في سورية وكذلك تأييده جريمة الاغتيال التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق مؤخرا والتي أدت إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس ورفاقهما.