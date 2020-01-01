أردوغان: مصر والإمارات تدعمان حفتر بالسلاح ولن نترك السراج وحده

جهينة نيوز

اتهم رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، مصر والإمارات بخرق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا لصالح قائد "الجيش الليبي"، المشير خليفة حفتر، واعدا بعدم ترك حكومة الوفاق لوحدها.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقاء بينهما في اسطنبول، اليوم الجمعة: "الشعب الليبي يعيش حالة سيئة ونبذل جهدا للتخفيف من الاعتداءات التي يتعرض لها. ودعمنا لحكومة الوفاق يهدف إلى إنجاح العملية السياسية في ليبيا".

وطالب أردوغان ألمانيا بالضغط على الدول المعنية من أجل "مساعدة الشعب الليبي"، متعهدا: "لن ندع الإرهاب يتجذر في ليبيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية تمتد لعقود. ليبيا دولة مهمة ولا يمكننا السماح للإرهاب باستغلالها كما يشاء".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تدعم في ليبيا الجهة المعترف بها دوليا (وليس المنتخبة)، أي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فيما اتهم حفتر بالتنصل من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خلال مفاوضات موسكو، قائلا إنه لا يزال حتى الساعة يرفض ذلك.

و يذكر ان اردوغان يدعم جماعات ارهابية في تركيا ولايزال يرسل المزيد من الارهابيين و بشكل خاص من شمال سورية و ادلب للقتال ضد الشعب الليبي.