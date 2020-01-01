شاهد بوتين بموقف طريف مع حرش الشرف الرئاسي في فلسطين - فيديو

جهينة نيوز

أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتراما كبيرا لأحد حراس الشرف في فلسطين، خلال استقباله أثناء زيارته لمدينة بيت لحم.

وظهر بوتين يعيد قبعة عسكرية لأحد رجال الأمن الفلسطينيين، ويضعها على رأسه بعد أن سقطت منه أثناء استقباله في قصر الرئيس بالمدينة.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إلى مدينة بيت لحم، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبحث العديد من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية، والأوضاع العامة في الشرق الأوسط والتركيز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب بوتين عن سروره بالقدوم إلى بيت لحم للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد من الملفات، كما دعا بوتين الرئيس الفلسطيني لزيارة موسكو، قائلا: "نتطلع لزيارتكم لروسيا في عيد الاحتفالات بالنصر".