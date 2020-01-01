مسكنات طبيعية للألم تغنيك عن الأدوية

جهينة نيوز:

يلجأ كثير من الأشخاص إلى الأدوية المسكنة لتقليل الشعور بالألم، وبالفعل تساعد هذه الأدوية في تخفيف الألم، لكنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية أخرى مثل الام المعدة وغيرها من الاثار السلبية على الجسم.

ولذلك يفضل استخدام بعض المسكنات الطبيعية البديلة للأدوية، حيث أنها فعالة في تقليل الشعور بالألم دون أن تسبب أضرار بالجسم.

فيما يلي مجموعة من المواد الطبيعية التي تساعد في تسكين الالام:

1- أوراق الصفصاف: يحتوي أوراق الصفصاف على الساليسين الكيميائي، والذي يشبه المكون الرئيسي في الأسبرين، وبالتالي فإنه فعال في تخفيف الام الرأس وأسفل الظهر والعظام بشكل عام.

يمكن شراء أوراق الصفصاف على هيئة أعشاب مجففة يتم غليها وشرب الماء الخاص بها، ولكن يجب عدم الإفراط في استخدام أوراق الصفصاف حتى لا يضر بالجسم، ولا ينصح باستخدامه سوى للأشخاص البالغين.

وفي حالة المعاناة من حساسية للأسبرين، أو تناول أي أدوية أخرى مضادة للإلتهابات، فينبغي عدم استخدام أوراق الصفصاف حتى لا يسبب تأثيرات ضارة على الجسم.

2- الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، والذي يعتبر من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من جزيئات الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا والأنسجة. أيضاً يستخدم الكركم في علاج كثير من المشكلات الصحية مثل عسر الهضم، قرحة المعدة، اضطرابات المعدة، وبالتالي يعتبر مسكن طبيعية للالام.

ينصح بإضافة الكركم إلى الأطعمة المختلفة للحصول على نكهة مميزة وللمساعدة في تخفيف الالام المختلفة.

3- القرنفل: يمكن استخدام القرنفل لعلاج كثير من المشاكل الصحية، حيث يخفف الغثيان ويساعد في علاج نزلات البرد، كما أن فعال في تخفيف ألم الرأس والتهاب المفاصل والام الأسنان.

وترجع خصائص القرنفل المسكنة للالام إلى عنصر نشط يتوفر فيه، وهو الأوجينول، والذي يعتبر مسكن طبيعي للألم، فعلى سبيل المثال، يمكن وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على اللثة لتخفيف الام الأسنان بشكل مؤقت لحين الذهاب للطبيب.

4- الكمادات الساخنة والباردة: تعتبر الكمادات الساخنة والباردة من أكثر العلاجات الفعالة التي يمكن استخدامها في المنزل لتسكين الألم، وذلك من خلال وضع الكمادات الساخنة أولاً ثم وضع الكمادات الباردة عقب ذلك، بحيث يتم التبديل بينهما. يساعد هذا في تقليل الألم وتخفيف التورن والإلتهاب الناتج عن مشاكل العظام والمفاصل، وذلك لأنه يعمل كمهديء للأوتار والأربطة.

أيضاً يمكن وضع الكمادات الباردة على الرأس للتخلص من الصداع، وذلك من خلال لف قطعة ثلج بمنشفة قطنية ووضعها على مكان الألم.

5- بعض أنواع الزيوت: تحتوي بعض أنواع الزيوت على خصائص مضادة للإلتهابات وتقلل من الالام، مثل زيت اللافندر، زيت الروزماري، وزيت النعناع. ويمكن استخدام هذه الزيوت كعلاج موضعي على المنطقة المصابة، والبدء في تدليكها بلطف لبضع دقائق حتى يتلاشى الألم تدريجياً.

6- الزنجبيل: يمكن اعتبار الزنجبيل مسكن طبيعي للألم، حيث أن تناول 2 غرام من الزنجبيل يومياً يقلل من الام والتهابات العضلات الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية والشد العضلي، كما أنه يسرع الشفاء.

ينصح بإدراج الزنجبيل الطازج ضمن النظام الغذائي من خلال إضافته إلى الأطعمة أو الشاي.

المصدر: ويب طب