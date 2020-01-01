الصين .. ابتكار معدن يتعرق لخفض حرارة الهواتف المحمولة

جهينة نيوز:

نجح فريق من الباحثين الصينيين في تطوير معدن يمكنه تخفيف حرارة الهواتف المحمولة، عن طريق التعرق.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العلماء اقتربوا من صناعة هاتف يتعرق تلقائيا، حتى يبرد نفسه عند ارتفاع درجة حرارته.

وابتكر الباحثون قطعة رقيقة مطلية بالمعدن يبلغ سمكها ثلاثة أضعاف شعرة الإنسان، وتمكنوا من خلالها خفض درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية، وذلك عن طريق إطلاق الماء الذي يتحول غازا ويتبخر ويتخلص من الحرارة الزائدة للأجهزة.

وصرح الباحثون أن هذا الأمر في الوقت الحالي سيكلف أموالا باهظة، لكن هذه التقنية ستلقى رواجا في المستقبل، حيث يمكن تطبيقها على جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

وأشارة إلى أن التقنية ستكون بديلة عن تقنيات التبريد المتبعة حاليا، مثل استخدام المراوح والمواد المتغيرة PCM مثل الشموع والأحماض الدهنية، والتي تذوب عند ارتفاع درجة الحرارة لامتصاص الطاقة الحرارية الزائدة في الأجهزة الإلكترونية.