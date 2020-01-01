3 تطبيقات من غوغل للحدّ من استخدام الهاتف

جهينة نيوز:

أصدرت «غوغل» 3 تطبيقات جديدة للحدّ من الوقت الذي يستغرقه المستخدم أمام الشاشة، ضمن تجارب الصحّة الرقمية في الشركة، في الوقت الذي أصبح فيه الجميع مهتمّاً بالحدّ من الاستخدامات الرقمية وتقليص الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الأجهزة الرقمية.

كل تطبيق من الثلاثة يستخدم مفهوماً أو أسلوباً مختلفاً لجعل المستخدمين أكثر وعياً في الوقت الذي يقضونه على الشاشة، بما في ذلك ساعة توقف عملاقة تحسب الزمن الذي تظلّ فيه شاشة الهاتف غير مقفلة، وواجهة تضخّ فقاعات على الشاشة الرئيسية، وإعدادات خاصة تتضمّن وضع الهاتف في مظروف، بحيث لا يمكن استخدامه سوى لوظيفة واحدة فقط في كل مرة.

هذه التطبيقات فعّالة في مساعدتك في الحد من الوقت الذي تقضيه على شاشة هاتفك. إذا كنت تبحث عن وسيلة تساعدك في التحكّم باستخدام هاتفك، قد تجد أحد تلك التطبيقات مفيداً لك.

- التطبيق الأول يُسمّى Envelope، وهو ما يوحي به الاسم تماماً «المغلف»: مجموعة من ملفات PDF تطبعها لتصبح مغلفات لهاتفك.

تغطي المغلفات شاشة الهاتف وتحوّل هاتفك إلى جهاز محدود الوظائف. وأحد تلك المغلفات يحوّل هاتفك إلى كاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ولكن من دون شاشة.

تطبيق Envelope متاح حالياً على متجر تطبيقات «غوغل»، إلّا أنّه متاح لجهاز Google Pixel 3a فقط

- التطبيق الثاني Screen Stopwatch يخبرك عن مقدار الوقت الذي تقضيه على هاتفك كل يوم، ويعمل موقت العدّ في كل مرة يُلغى فيه قفل شاشة هاتفك.

- أما التطبيق الثالث Activity Bubbles فيقدّم تجسيداً مرئياً للوقت الذي تقضيه على هاتفك طوال اليوم، من خلال إضافة فقاقيع تظهر على الشاشة في كل مرة يُلغى فيه قفل شاشة هاتفك.

حيث إنّه كلّما زاد مقدار الوقت الذي تقضيه على الهاتف في جلسة واحدة، تصبح الفقاعة أكبر. وخلال وقت وجيز تُصبح شاشة الهاتف مليئة بالفقاقيع من كل الأحجام.

ولدى المستخدمين خيار يجعل الفقاقيع خلفية للهاتف، لتذكيرهم بالوقت الذي يقضونه على شاشة هواتفهم، في كل مرة يقررون فيها إلغاء قفل الشاشة واستخدام الهاتف.