وحدات الجيش تمتص هجوم الارهابيين و تبدأ التقدم و تعلن عن تحرير قرية السمكة

جهينة نيوز:

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم إرهابيي تنظيم جبهة النصرة أمس وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

و نجحت وحدات الجيش العاملة في ريف معرة النعمان بإمتصاص الهجوم الكبير الذي شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم أمس على محور التح- ابو جريف-السمكة قامت بإعادة الانتشار والتجميع على اتجاه قرية السمكة وطهرتها من الإرهابيين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على محور التح- أبو جريف لتطهيرهما من الإرهابيين.

وشنت التنظيمات الإرهابية أمس هجوما عنيفا على اتجاه “التح أبو جريف السمكة” عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.