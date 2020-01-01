حالة الطرق العامة في المحافظات السورية نتيجة الأحوال الجوية

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 16:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

حالة الطرق العامة في المحافظات السورية نتيجة الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الطرق العامة بالمحافظات سالكة باستثناء عدد من الطرق في محافظتي السويداء واللاذقية بسبب الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق “قيصما بهم أبو زريق تل اللوز طليلين الهويا الحريسة” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق “الشعاب خازمة ملح أم شامة” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق “صلخد وقراها” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق فيها سالكة عدا طريقي “صلنفة محطة البث الغاب” و”بيت ياشوط الغاب” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

المصدر: سانا


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