أردوغان يحذر من انتشار "الفوضى الليبية" في حوض المتوسط

جهينة نيوز

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة من انتشار "الفوضى الليبية" في حوض البحر الأبيض المتوسط ما لم يتم إرساء السلام في ليبيا.

ودشن الزعيمان جامعة تركية ألمانية جديدة في اسطنبول وعبّر إردوغان خلال اللقاء عن قلقه بشأن النزاع الليبي.

وقال في كلمة "إذا لم يتم إرساء الهدوء في أسرع وقت ممكن فإن أجواء الفوضى في ليبيا ستؤثر على حوض البحر الأبيض المتوسط"، داعياً إلى ممارسة ضغوط أكبر على المشير خليفة حفتر.

وقال إردوغان إن هجمات صاروخية على مطار طرابلس هذا الأسبوع نسبت إلى قوات حفتر، تظهر "من يؤيد السلام ومن يؤيد إراقة الدماء والدموع".

وأضاف وفقا لوصفه "نأمل ألا يرتكب المجتمع الدولي الأخطاء التي ارتكبها في سوريا".