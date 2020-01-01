الارصاد تحذر من الصقيع والضباب في المناطق الداخلية.. وثلوج فوق 700 متر في منطقة الجزيرة

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة مع احتمال هطل ثلجي فوق 700 متر في منطقة الجزيرة مشيرة إلى أن الفعالية الجوية تضعف تدريجيا من ساعات بعد الظهر ويتحول الجو إلى غائم جزئيا.

ويكون الجو ليلا شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا وبين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الغربية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويبقى شديد البرودة ليلا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في المناطق الداخلية.

ووفق النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات هطل الأمطار خلال الساعات الـ 24 الماضية في دمشق وريفها الحرمون 25 مم وسرغايا 19 مم والزبداني 17 م ومضايا 16مم ويبرود 12 مم والقطيفة 13 مم ودوما 15مم.

وفي السويداء بلغت كمية الهطلات في “عين العرب 25 مم والسويداء المدينة 20 مم وصلخد 13 م وفي محافظة درعا وصلت الكميات إلى 15 مم في الشيخ مسكين وتل شهاب و14 مم في ازرع و 12 مم في نوى.

أما في محافظة القنيطرة فبلغت كمية الهطل في حضر 34 مم والمدينة 25 مم ونبع الصهر 24 مم وبمحافظة حمص في العريضة 43 مم والرستن 35 مم والقصير 28 مم وشين 27 مم وتلكلخ 26 مم ومرمريتا 24 مم والناصرة 22 مم وقلعة الحصن 5ر23 مم.

ووصلت كميات الهطل في محافظة حماة إلى 40 مم في مصياف و36 مم في الرصافة و 30 مم في وادي العيون و25 مم في عين الحلاقيم و36 مم في شطحة.

وسجلت كميات الهطل في محافظة طرطوس 51 مم في بانياس و 5ر33 مم في القدموس و32 مم في حمام واصل و30 مم في كل من الشيخ بدر ومشتى الحلو.

أما في محافظة اللاذقية فبلغت 53 مم في صلنفة و25 مم في المزيرعة و21 مم في القطيلبية و20 مم في الحفة.

المصدر: سانا