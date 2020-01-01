موظفو الأمم المتحدة لا يستخدمون تطبيق "واتساب" والسبب..!؟

جهينة نيوز:

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "إن العاملين بالهيئة الأممية لا يستخدمون تطبيق "واتساب" للتواصل "لأنه غير آمن".

وأضاف حق - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه صدرت تعليمات إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بعدم استخدام التطبيق، لإنه غير آمن .. مشيرا إلى أن التوجيه بعدم استخدام واتساب قد تم إعطاؤه لمسؤولي الأمم المتحدة في يونيو من العام الماضي.

وفي المقابل ، قال مدير الاتصالات بواتساب كارل ووج "إن التطبيق آمن وهو يوفر حماية لأكثر من 1.5 مليار مستخدم"، مضيفا أن كل رسالة خاصة محمية بواسطة تشفير شامل للمساعدة في منع المتطفلين أو غيرهم من مشاهدة الدردشات" .. مشيرا إلى أن تقنية التشفير التي طورناها تحظى بتقدير كبير من قبل خبراء الأمن وهي أفضل المتاح في جميع أنحاء العالم.