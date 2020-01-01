اليابان: تراجع مبيعات متاجر السوبر ماركت للعام الرابع على التوالي

جهينة نيوز:

تراجعت المبيعات في متاجر السوبر ماركت الكبرى في اليابان للعام الرابع على التوالي بسبب الأحوال الجوية السيئة وزيادة ضريبة الاستهلاك. وطبقا للاتحاد الياباني لمتاجر السلاسل بلغ إجمالي المبيعات العام الماضي في 10550 فرعا لمتاجر سوبر ماركت كبرى فى أرجاء البلاد أكثر من 114 مليار دولار. ومن بين تلك المتاجر، هبطت مبيعات متاجر متشابهة بـ1.8% مقارنة بالعام السابق.

ويقول الاتحاد إن ذلك عائد إلى تراجع مبيعات الأطعمة والملابس بسبب الأحوال الجوية السيئة أثناء الصيف والشتاء الذي كان أكثر دفئا.

كما يقول الاتحاد إن تراجع المبيعات لم يكن في مجال المشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل فحسب والتي ارتفعت ضريبة الاستهلاك عليها، بل والأطعمة أيضا التي لم تشملها زيادة ضريبة الاستهلاك.