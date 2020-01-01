واشنطن تدعو رعاياها لعدم مراجعة السفارة الأمريكية في بغداد

جهينة نيوز:

دعت واشنطن، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم مراجعة السفارة الامريكية الواقعة في بغداد، تزامناً مع احتجاج حاشد مناهض للوجود العسكري الأمريكي وسط العاصمة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها، إن "وسط بغداد يشهد اليوم الجمعة، تظاهرات ووجودًا أمنيًا كثيفًا ومن المحتمل أن يتم إغلاق الطرق"، مبينة أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة".

ودعا البيان الرعايا الأمريكيين إلى عدم مراجعة السفارة في بغداد"، لافتا الى أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

وتشهد منطقة الجادرية، القريبة من المنطقة الخضراء حيث مجمع السفارة، تظاهرة حاشدة لمحتجين مناهضين للوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وكانت السفارة الأمريكية قد اتخذت إجراءات أمنية إضافية في محيطها من خلال نصب كتل إسمنتية وتعليق يافطات تحذر من الاقتراب.