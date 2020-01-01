إصابة 6 متطوعين جراء تحطم مركبة إطفاء في أستراليا

جهينة نيوز:

أصيب ستة رجال إطفاء متطوعين في أستراليا جراء تحطم مركبة إطفاء كانت تكافح حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز، حسبما أعلنت شرطة الولاية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن تحقيقا يجري عقب الحادث الذي وقع مساء الخميس عندما كان رجال الإطفاء يكافحون حريق جبل كلايد في يوروبودالا على الساحل الجنوبي.

وذكرت الشرطة أن "أفراد الطاقم الستة تمكنوا من إخراج أنفسهم من المركبة."

وقالت الشرطة إن المسعفين عالجوا رجال الإطفاء الستة في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى بسبب إصابات خطيرة تعرضوا لها، لكنها لا تهدد حياتهم.