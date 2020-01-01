جيفري: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية غير ملزم

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 10:38 | سياسة, عالمي

جيفري: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية غير ملزم

جهينة نيوز:

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد غير ملزم، والاتفاق جرى مع حكومة بغداد.

وأوضح جيفري، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب وجودها العسكري في العراق.

واستدرك قائلا إن ذلك يتعلق في نهاية المطاف بقرار العراق.

وأشار جيفري، إلى أن بلاده لا ترغب في التفاوض حول الانسحاب من العراق.

ولفت إلى أنه على المسؤولين العراقيين التفكير في العلاقات الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي في بلادهم.

وأضاف جيفري، أن الاتفاق بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد وليس مع البرلمان، وبالتالي فإن علاقاتنا ستكون مع الحكومة.


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