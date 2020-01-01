ترامب يعتزم الإعلان عن خطة "صفقة القرن" قبل الثلاثاء القادم

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، التي تسمى "صفقة القرن"، قبل يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيجتمع مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة، بيني غانتس.

وقال ترامب على متن سلاح الجو الأول للصحفيين "في مرحلة ما قبل (الاجتماع مع نتنياهو وغانتس)، ربما سنعلن (عن الخطة) قبل ذلك بوقت قصير".

ووصف ترامب خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، بأنها "عظيمة".

وتوقع أن يكون رد فعل الفلسطينيين على الخطة "سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الخميس أن ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس يوم الثلاثاء القادم.

وقال ترامب إن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا.

وهددت الرئاسة الفلسطينية، بـ"اتخاذ إجراءات"، إذا ما تم الإعلان عن صفقة القرن الأميركية بصيغتها الحالية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "سنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال، ونحذّر إسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء".

كما توعدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان أصدرته، بإفشال الخطة الأميركية.

وقالت حماس "كل محاولات تمرير هذه الصفقة، سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده".

المصدر: وكالات