روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب "كورونا"

جهينة نيوز:
حذرت السلطات الروسية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد. ونصحت السياح من روسيابتوخي الحذر.
هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالاتالإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.
ووصفت منظمة الصحة العالميةفيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة