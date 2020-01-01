روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب "كورونا"

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 10:32 | سياسة, عالمي

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب

جهينة نيوز:

حذرت السلطات الروسية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد الذي أعلنت السلطات ​الصين​ية ظهوره في البلاد. ونصحت السياح من ​روسيا​بتوخي الحذر.

هذا وأعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية أن الصين أكدت ارتفاع عدد ​حالات​الإصابة بالسلالة ​الجديدة​ لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت ​منظمة الصحة العالمية​فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة


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