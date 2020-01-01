حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020 الساعة 00:41 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم

جهينة نيوز:

انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعة انفصال الفنان المصري حسن الردود عن زوجته الفنانة المصرية ايمي سمير غام، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنية.

علق الرداد على انتشار هذه الشائعات وقال في لقاء ببرنامج MBCTrending إنه من قبل زواجه من إيمي وتكتب عنهما أخبار وتنتشر شائعات غير صحيحة.

وتابع، أن الأمر مستمر بعد زواجهما، وهو يعرف أن أي فنان مشهور ويحبه الناس دائما تكتب عنه أخبار بعضها يكون غير صحيح، مشيرا الاخبار التي تقول أن إيمي حامل أو أنجبت، وأنهما يخفيان هذا الأمر لأنهما يخافان من الحسد.


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