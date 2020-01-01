بإشارة النصر.. نانسي عجرم تؤكد استمرارها في "ذا فويس"

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة نانسى عجرم ، اليوم الخميس ، صوراً جديدة لها خلال تصوير برنامج "ذا فويس"، وتعد هذه الصور الأولى بعد أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادي الهاشم ، في قضية اتهامه بقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزله.

وتؤكد عجرم من خلال هذه الصور استعداداتها لتصوير "ذا فويس" بعد تردد العديد من الشائعات أنها لن تستكمل تصوير باقي الحلقات نظرًا للازمة الأخيرة التي تعرضت لها وأسرتها، حيث إن علامة النصر التي أشارت بها "نانسي" في إحدى الصور تبعث برسالة للجمهور أنها تجاوزت الأزمة ومستمرة بممارسة حياتها ونشاطاتها بشكل طبيعي.

من جانب أخر، قالت ريهاب البيطار، محامية الشاب المقتول محمد الموسى، عبر حسابها على فيس بوك:"الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية"