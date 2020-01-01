ايران و روسيا يعلقان على على التهديدات الأمريكية باغتيال قاآني

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تهديدات المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، براين هوك، للقائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، غير مقبولة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "مرة أخرى أقول، إنه بالنسبة لنا [مثل هذه التصريحات] غير مقبولة. بالنسبة لنا فهي بيانات خارج الحق وخارج القانون، التي لا يحق لممثلي الدول ذات السيادة الإدلاء بها".

و في ذات السياق ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تهديد المبعوث الأميركي لإيران برايان هوك باغتيال القائد قاآني واعتبر ان هذه التصريحات تميط اللثام بشكل صارخ عن ارهاب الدول المنظم للادارة الاميركية.

وقال عباس موسوي اليوم الخميس ردا على تصريحات برايان هوك وتهديده باغتيال القائد قاآني قائد قوة القدس لحرس الثورة الاسلامية

ان تصريحات هذا المسؤول في الخارجية الاميركية يعد اعلانا رسميا واماطة للثام بشكل صارخ عن ارهاب الدولة المنظم للادارة الميركية .

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان اميركا تعد ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسميا توظيف امكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات ارهابية ويؤكد مواصلة هذا النهج في المستقبل ايضا.

واعتبر موسوي لجوء النظام الاميركي الى الاعمال الارهابية بانه دليل ضعف ساسة هذا النظام وعجزهم وتخبطهم وادان هذه التصريحات الوقحة والاجراءات الارهابية لساسة هذا النظام داعيا اعضاء الاسرة الدولية الى شجب هذه الاجراءات والتشجيع على ارهاب الدولة لان استمرار هذا النهج سيرتد مفعوله عاجلا ام اجلا على الجميع.

في وقت سابق، قال هوك، إن "خليفة سليماني سيواجه المصير نفسه إذا قتل أمريكيين".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري، وبأمر من ترامب، اعتداء جويا قرب مطار بغداد أسفر عن استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدت العملية الأمريكية إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة جوابية، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل العسكريتين بالعراق.