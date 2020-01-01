الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة يبحثان فرض عقوبات جديدة ضد الشعب السوري

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض عقوبات جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري بمزاعم ان العقوبات تستهدف النظام .

وقال المبعوث الأمريكي لدى التنظيمات الارهابية في سوريا والتحالف الدولي المزعوم لمكافحة "داعش"، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "أتوجه الأسبوع المقبل إلى بروكسل لمناقشة العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى الخاصة بمواصلة الضغط على (نظام الأسد)".

وأضاف جيفري: "سنتحدث بالطبع مع الأوروبيين الذين يطبقون أيضا عقوبات ضد (نظام الأسد) ويدرسون فرض أخرى إضافية، وسنتبادل الآراء حول ذلك".

وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على سورية و الشعب السوري تستهدف لقمة العيش و المحروقات و التدفئة و حتى حليب الاطفال لم ينجو من العقوبات الغربية التي كان آخرها قانون قيصر الذي تسبب بإلغاء 60% من عقود شراء الغاز المنزلي و المحروقات.