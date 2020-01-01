تركيا : على الناتو أن يتوسع و جورجيا يجب ان تصبح عضو في الناتو

جهينة نيوز:

أكد وزير خارجية النظام التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، دعم بلاده لمنح جورجيا العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقال تشاووش أوغلو في كلمة ألقاها أثناء دائرة نقاش حول "مستقبل الناتو" المنعقدة في مدينة دافوس السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "لا أفهم لماذا لم ندع جورجيا (إلى الناتو) أو لم نطلق من أجلها خطة العمل الخاصة بعضوية الناتو". وأضاف: جورجيا تحتاج إلينا ونحن بحاجة إلى حليف كهذا. وبهذا الصدد، ترى تركيا أن على (الناتو) أن يتوسع، أما جورجيا فيجب أن تصبح دولة من دول الناتو".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الجورجي، دافيد زالكالياني، عبر صفحته في "تويتر"، عن امتنانه لنظيره التركي لموقفه هذا، مؤكدا تطلع بلاده المستمر إلى الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتتعاون جورجيا مع الناتو منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. وفي نوفمبر 20002، أعلن رئيس جورجيا آنذاك، إدوارد شيفاردنادزه، عن رغبة بلاده في الانضمام إلى الحلف، التوجه الذي أكده الرئيس التالي ميخائيل سآكاشفيلي.

وواصلت الحكومة الجورجية التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر 2012، بعد الفوز الانتخابي لائتلاف "الحلم الجورجي"، نهج تبليسي باتجاه الناتو، مع أنها أعلنت اهتمامها بـ "إعادة العلاقات الجورجية الروسية إلى طبيعتها، بصورة تدريجية، على ألا يتم ذلك على حساب سلامة جورجيا الإقليمية".

وكان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أكد، أثناء زيارتين له إلى تبليسي، في العامين 2015 و2016، أن جورجيا ستكون في الناتو، مع أنه صرح بأنه لا يستطيع ذكر الموعد المحدد لحدوث ذلك.

وأعربت روسيا مرارا عن اعتراضها لتوسع الناتو عبر انضمام جمهوريات سوفيتية سابقة، ومنها جورجيا، إلى الحلف.