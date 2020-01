""ساعة القيامة"على بعد 100 ثانية من "نهاية العالم

جهينة نيوز:

أعلنت المنظمة غير الربحية " The Bulletin of the Atomic Scientists " عن تقديم "ساعة القيامة " رسمياً إلى الأمام بمقدار 20 ثانية، لتفصلها عن منتصف الليل 100 ثانية فقط.

وكشفت المنظمة عن الإعلان خلال مؤتمر عُقد اليوم (الخميس) 23 يناير، بعد إمضاء الأشهر الستة الماضية في مناقشة القرار مع مجلس رعاة " Bulletin " الذي يضم 13 من الحائزين جائزة نوبل.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ " Bulletin" راشيل برونسون: "إن الظروف النووية والمناخية تزداد سوءاً، وسيكون امتيازاً هاماً تحريك عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن هذا ليس هو الحال ".

و"ساعة القيامة" ساعة رمزية تم إحداثها عام 1947 من قبل مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو.

وتُنذر هذه الساعة بقرب نهاية العالم؛ بسبب السباق الجاري بين الدول النووية، حيث إن وصول عقارب الساعة إلى وقت منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تُفني البشرية.

ويُشير عدد الدقائق التي قبل منتصف الليل إلى احتمال نشوب حرب نووية، أما توقيتها الآن فهو دقيقتان قبل منتصف الليل .

يذكر أنه في عام 2018، تم تقديم العقارب بنحو 30 ثانية، وقبل ذلك، في كانون الثاني/ يناير 2017، وقع دفع الساعة من ثلاث دقائق قبل منتصف الليل إلى دقيقتين ونصف قبل منتصف الليل.