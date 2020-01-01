الصين تغلق مدينة ووهان للحد من انتشار" فيروس كورونا"

جهينة نيوز:

أغلقت الصين مدينة ووهان التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد حيث تم رصد أربعة آلاف إصابة فيها و وفاة 17 شخصا وسط خشية السلطات الصحية من سرعة انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعا.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن حكومة ووهان المحلية حثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة إلا في الظروف الطارئة معلنة أنها ستغلق شبكات النقل في المناطق الحضرية وتعلق رحلات الإقلاع الجوية من المدينة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.

وتم رصد حالات في دول أخرى ، حيث رصدت تايلاند أربع حالات، وحالة واحدة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة ، ما عزز المخاوف من أن الفيروس ينتشر بالفعل على مستوى العالم. .

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقرر اليوم الخميس ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس، وهو إجراء من شأنه تعزيز الاستجابة الدولية، وإذا فعلت ذلك ستكون هذه سادس مرة يتم فيها إعلان حالة طوارئ صحية عامة على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية.

وتعد مدينة ووهان مركز مواصلات إلى جانب كونها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا في الصين، ورُصد الفيروس كذلك في مدن أخرى منها بيجين وشنغهاي وهونغ كونغ.