زاخاروفا: عملية إخلاء التنف تتأخر على مدى 5 أشهر بسبب الولايات المتحدة الامريكية

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن عدم بدء عملية إخلاء مخيم في منطقة التنف من بقايا المقيمين فيه على مدى 5 أشهر سببه الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "على مدى 5 أشهر يجري تأجيل تنفيذ خطة منظمة الأمم المتحدة لإجلاء بقايا سكان المخيم، بسبب رفض واشنطن والمسلحين الخاضعين لها بإعطاء ضمانات الأمان اللازمة". وتابعت زاخاروفا "نعتبر أن السبب الحقيقي لمحنة سكان المخيم تتمثل بالاحتلال الأمريكي، ولا يمكن حل هذه المشكلة بالقوافل الإنسانية، خاصة لأن المساعدة لا تصل إلى اللاجئين، بل تبقى في أيدي المسلحين. ويحصل اللاجئون على كل الدعم الإنساني والصحي عند خروجهم من منطقة التنف على الأراضي الخاضعة للحكومة".

وصرح العسكريون الروس وممثلو وزارتي الخارجية الروسية والسورية، مرات عديدة، بأن الوضع في هذا المخيم قريب من كارثة إنسانية.

و يذكر ان قوات الاحتلال الامريكي تحتل منطقة التنف بشكل غير شرعي و تدرب جماعات ارهابية تشن هجمات على مواقع الجيش العربي السوري إنطلاقاً من ما يسمة منطقة الـ 55 في اشارة الى قاعدة الاحتلال الامريكي.