وجبة إفطار تساعد على تخفيض الوزن

جهينة نيوز:

كشفت خبيرة التغذية الأسترالية سوزي باريل عن مكونات وجبة إفطار مخصصة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي والتخلص السريع من الوزن الزائد عن طريق حرق السعرات الحرارية.

ونقلت صحيفة “The Sun ” عن خبيرة التغذية باريل قولها إن وجبة الإفطار أساسية لذلك يجب عدم تخطيها، حيث يعتقد كثيرون، أن الامتناع عن وجبة الفطور هو الطريق الصحيح للتخلص من الوزن الزائد إلا أن هذا غير صحيح.

وتنصح خبيرة التغذية بتناول مواد غذائية عالية الجودة والحبوب الكاملة وكربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية مثل “الشوفان”.

وأوصت بتناول مواد غذائية تحتوي على نسبة جيدة من البروتينات مثل سمك السلمون المسلوق، وبيضتين، ولبن الزبادي وعصائد من الحبوب الكاملة، مؤكدة على ضرورة تناول الفواكه والخضروات، التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، وعدم استبعاد الدهون “الجيدة” مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور.