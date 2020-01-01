الأمن الروسي يوقف 6 من عناصر خلية إرهابية في جمهورية داغستان

جهينة نيوز:

أعلن فرع هيئة الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية داغستان اعتقال ستة عناصر من خلية تابعة لمجموعة إرهابية متطرفة تدعى “التكفير والهجرة” في الجمهورية الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم الهيئة قوله إن “عناصر من هيئة الأمن الفدرالي نفذوا عملية مشتركة مع عناصر من وزارة الداخلية لضبط خلية تابعة للمجموعة المذكورة التي تنشط في داغستان ما أسفر عن اعتقال ستة من عناصرها النشطين الذين يحملون الجنسية الروسية”.

ولفت المتحدث إلى أنه تم ضبط معدات تخزين بيانات وكتيبات تروج لأفكار الجماعة أثناء عمليات البحث والتفتيش لمنازلهم.

وكان الأمن الفدرالي الروسي أغلق في وقت سابق من اليوم موقعا الكترونيا مسجلا في هولندا يرسل آلاف البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل فى جميع أنحاء روسيا.