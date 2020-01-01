إصابة طفلة بجروح باعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بحلب

جهينة نيوز:

أصيبت طفلة بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على جمعية الزهراء بمدينة حلب.

و استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية بعد ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية حي جمعية الزهراء ما تسبب بإصابة طفلة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وأسفرت اعتداءات مجموعات ارهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له بالقذائف الصاروخية خلال الأيام الماضية على حى جمعية الزهراء بمدينة حلب عن ارتقاء واصابة العديد من المدنيين.

هذا و رصدت وحدات من الجيش العربي السوري أماكن إطلاق القذائف وتعاملت مع الإرهابيين برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير منصات إطلاق ونقاط محصنة للإرهابيين وإيقاع خسائر في صفوفهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.