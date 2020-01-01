30 مليون يورو لريال مدريد مقابل الاستغناء عن غاريث بيل

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عرض قدم اليوم لريال مدريد من أجل التخلي عن لاعبه غاريث بيل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في عددها الصادر اليوم أن نادي توتنهام تحدث مع وكيل أعمال اللاعب الويلزي جوناثان بارنيت من أجل الاجتماع مع إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد مع غاريث بيل.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام مستعد لتقديم 25 مليون جنيه استرليني (حوالي 30 مليون يورو) لاستعادة نجمهم الويلزي السابق.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين غاريث بيل والمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، ليست على مايرام.

وكان بيل جاهزاً وفي حالة فنية وبدنية جيدة خلال مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري، لكن زيدان لم يعتمد عليه، فيما دفع به أساسياً في مباراة سالامنكا، أمس الأربعاء، في بطولة كأس ملك إسبانيا، التي نجح ريال مدريد في الفوز بها بنتيجة 3-1، وسجل جاريث بيل الهدف الأول.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن ارتباط اسم اللاعب بنادي توتنهام، وخصوصاً بعد توقيع البرتغالي جوزيه مورينيو معهم كمدرب للفريق، إذ أن مورينيو دائماً ماكان يلمح إلى رغبته بأن يلعب بيل للفريق الذي يدربه منذ أن كان مع مانشستر يونايتد وآنذاك عرض إداريو اليونايتد أكثر من 100 مليون استرليني على ريال مدريد