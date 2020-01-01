جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة من قبل دوريات الأمن الجنائي بالاشتراك مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي لوحظ قيام شخص يعد مبلغا ماليا بالقطع الأجنبي في أحد المحال لبيع اكسسوارات الستائر في محلة الحريقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكور وعثر بحوزته على مبلغ 18 ألف دولار أمريكي وجهاز جوال وبتحري الجوال تبين وجود محادثات تؤكد قيامه بتصريف العملات بالسوق السوداء مبينة أنه بالتحقيق معه اعترف بأنه سيقوم بتصريف المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح المادي.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبلغ المالي المصادر إلى مصرف سورية المركزي لحين البت بأمره قضائياً حيث سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.