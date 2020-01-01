حضور مُميز لأجنحة الشام للطيران في معرض فيتور الدولي للسياحة والسفر ٢٠٢٠ في مدريد

جهينة نيوز:

تُشارك أجنحة الشام للطيران وضمن جناح وزارة السياحة السورية في معرض فيتور الدولي للسياحة والسفر ٢٠٢٠ والذي يُقام في الفترة الواقعة بين ٢٢ ولغاية ٢٦ الجاري.

هذا وقد حضر إفتتاح المعرض اليوم سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في إسبانيا السيد سمير القصير وأعضاء السفارة السورية في مدريد إضافة للعديد من أفراد الجالية السورية المقيمين في إسبانيا ولفيف من المختصين بالشأن السياحي ورجال الأعمال والعاملين في مجالات السياحة والسفر والخدمات التابعة لها.

تأتي مشاركة أجنحة الشام للطيران في معرض فيتور لهذا العام ،وكما في العام الماضي، تأكيداً على تواجد سورية في كافة المحافل والنشاطات السياحية المحلية و الدولية من أجل إبقاء سورية على خارطة السياحة العالمية إضافةً لإستمرار دورها الفعًال كناقل جوي وطني خاص يعمل لترويج حضارة سورية العظيمة في كل مكان.