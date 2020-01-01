محادثات بين الوزير المعلم وبيدرسون في دمشق يوم 29 الجاري

الخميس, 23 كانون الثاني 2020 الساعة 14:02 | سياسة, محلي

محادثات بين الوزير المعلم وبيدرسون في دمشق يوم 29 الجاري

جهينة نيوز:

صرح مصدر دبلوماسي بأن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون سيصل إلى دمشق الأسبوع المقبل حيث سيلتقي بوزير الخارجية وليد المعلم.

وبحسب المصدر الذي اكد لـ"سبوتنيك" ان بيدرسون سيصل إلى دمشق في 28 كانون الثاني، وسيلتقي بالمعلم في 29 ليغادر بعدها في 30 الجاري.

هذا وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية سبق وأن تحدث لـ"سبوتنيك" عن توقعه بإنعقاد اجتماع جديد للجنة الدستورية في شباط أو آذار المقبلين.

يذكر بأن جينيفر فنتون المتحدثة باسم بيدرسون، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يعتزم إجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة مع لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأضافت بان بيدرسون سيقوم بزيارة دمشق الأسبوع المقبل، ليعقد بعدها اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


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